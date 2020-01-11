Журналист NYT показал видео предполагаемого запуска ракеты по украинскому Boeing

«На этой записи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Паранда запускает ракету. Я сверил геолокацию — это то самое место, где, по нашему мнению, ракета попала в самолет», — написал Триберт. Он отметил, что сличить время запуска именно этой ракеты со временем падения самолета невозможно — в настройках камеры наружного видеонаблюдения отключили часы.

11 января Тегеран признал, что пассажирский самолет компании «Международные авиалинии Украины» по ошибке сбила ракета, которую выпустили иранские ПВО. Всю ответственность за гибель лайнера взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР) и подробно объяснил свою ошибку.

Бывший дипломат и арабист Юрий Шипицин рассказал агентству Ura. ru, что правда вскрылась так быстро, потому что у других стран были неопровержимые доказательства вины Ирана.