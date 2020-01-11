КСИР подробно объяснил ошибку со сбитым украинским лайнером

Оператор системы иранской ПВО принял украинский лайнер за крылатую ракету. Получить подтверждение, что это гражданский самолет, а не вражеский объект, он не смог из-за плохой связи и отсутствия времени.

Как сообщило агентство ISNA со ссылкой на командующего военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амира Али Хаджизаде, оператор следил за зоной аэропорта.

По инструкции, после обнаружения подозрительного летящего объекта локатором, он должен получить подтверждение, что это не самолет. Также перед атакой, необходимо связаться с командованием, доложить обстановку и получить соответствующий приказ.

В тот момент ни с кем связаться было невозможно из-за помех. У оператора было всего несколько секунд на оценку ситуации. Он принял неправильное решение и запустил ракету самостоятельно.

Лайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» рухнул утром 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Самолет случайно сбила ракетой система иранской ПВО. Погибли 167 пассажиров и девять членов экипажа. КСИР полностью взял на себя ответственность за авиакатастрофу, пишет агентство РИА ФАН.