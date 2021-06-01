Журналист NI объяснил, почему Россия вселяет ужас в НАТО

Россия, имея такой внушительный арсенал тактического ядерного оружия, должна вселять ужас в участников Североатлантического Альянса (НАТО). Таким мнением поделился журналист Марк Эпископос.

«Есть один аспект российского военного планирования, который вряд ли изменится в ближайшее время — это стремление Москвы полагаться на тактическое ядерное оружие в качестве основного сдерживающего фактора против Организации Североатлантического договора (НАТО)», — говорится в статье, опубликованной в журнале National Interest.

Журналист отметил, что сейчас Россия имеет от трех до шести тысяч единиц тактического ядерного оружия. Сюда входят и боеголовки, унаследованные от Советского Союза, и новые мощные системы вооружения, которые были созданы в последние годы.

По мнению Эпископоса, с экономической точки зрения России выгоднее хранить большие запасы тактического ядерного оружия, чем участвовать в гонке других видов вооружений с НАТО.

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс желает улучшить отношения с Россией.