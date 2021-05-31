НАТО захотел улучшить отношения с Россией

Североатлантический альянс желает улучшить отношения с Россией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

«Мы хотим улучшить отношения с нашим соседом — Россией», — сказал Столтенберг.

Он отметил, что даже если НАТО и Россия не смогут улучшить отношения, нужно все равно поддерживать диалог. По его словам, когда отношения трудные, это еще важнее.

Генсек альянса выступил на пресс-конференции в преддверии встреч глав внешнеполитических и военных ведомств стран НАТО. Столтенберг рассказал, что на конференции 1 июня союзники обсудят ситуацию на Украине, в Белоруссии и Афганистане, а также затронут подготовку к грядущему саммиту, намеченному на 14 июня. Примечательно, что на этот саммит Украину и Грузию приглашать не будут. Он пройдет в формате видеоконференции.

Генсек также заявил, что белорусскому персоналу решили ограничить доступ в штаб-квартиру НАТО. Это было сделано на основании оценок безопасности, по его словам.

Натовский саммит также продемонстрирует сближение позиций членов военного блока перед лицом вызовов, которые исходят от Китая, добавил он.

Столтенберг ранее высказал предположение, что операция по посадке самолета Ryanair в Минске не могла обойтись без участия России. Эти его слова высмеяли в Британии.