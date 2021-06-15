Журналист NBC News рассказал, о чем говорил Путин после интервью

Журналист телекомпании NBC Кир Симмонс, который взял полуторачасовое интервью у президента России Владимира Путина, сообщил, что российский лидер продолжил беседу с ним даже после окончания записи. Глава государства заявил, что российскую оппозицию финансирует Запад.

Журналист рассказал, что, когда запись закончилась, Путин продолжал с ним говорить о том, что российская оппозиция финансово поддерживается из-за рубежа.

«Даже когда запись закончилась, он продолжил говорить со мной», — сказал Симмонс.

Журналист также рассказал, что ему и съемочной группе пришлось перед встречей с Путиным провести две недели на карантине.

«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», — приводит его слова пресс-служба Кремля.

Предыдущее интервью американскому СМИ Путин дал в июле 2018 года. Он разговаривал с журналистом Fox News Крисом Уоллесом накануне саммита с Дональдом Трампом в Хельсинки.

Российский президент во время интервью одернул американского журналиста, который перебивал его во время ответов на вопросы. Он потребовал не затыкать ему рот.