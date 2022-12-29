29 декабря 2022, 15:04
Журналист китайского СМИ заявил о превосходстве российской армии над ВСУ
AT: Россия выигрывает радиоэлектронную борьбу на Украине, уничтожая беспилотники ВСУ
ВС России выигрывают радиоэлектронную борьбу на Украине, заявил журналист издания Asia Times Габриэль Онрада. По его словам, уничтожаемые беспилотники ВСУ — лучшее этому доказательство.
Автор статьи рассказал, что ВС России уже летом уничтожили около 90% дронов, которые Украина закупила до начала спецоперации.
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«Средний срок службы небольшого дрона-квадрокоптера сократился до трех полетов, а у моделей с неподвижным крылом — до шести», — отметил журналист.
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Онрада восхитился российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Обозреватель добавил, что военные сумели свести на нет все преимущества украинской армии, которые отмечали в начале СВО.
Публикацию прокомментировали в Госдуме. Депутат от Крыма Михаил Шеремет отметил, что российские военные побеждают не украинское вооружение, а западное, сообщило издание «Дума ТВ».
За прошедшие сутки ВС России поразили четыре пункта управления украинской армии, рассказали в Минобороны РФ. Там добавили, что цели поразили в районах Херсона, Купянска, а также в Харьковской и Днепропетровской областях.
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