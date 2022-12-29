Мир 29 декабря 2022, 14:05 Вооруженные силы России за сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ Минобороны РФ сообщило о поражении четырех пунктов управления ВСУ за сутки РИА «Новости»

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Российские войска за сутки поразили четыре пункта управления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск поражены четыре пункта управления ВСУ в районе города Херсона, населенных пунктов Купянск, Новоосиново Харьковской области и Гавриловка Днепропетровской области», — сказал он.

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Кроме этого, Вооруженные силы РФ поразили 83 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живую силу и военную технику в 102 районах и три склада в Северске и Артемовске ДНР, а также в Степном Запорожской области.

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Украинская армия лишилась двух артиллерийских систем М777 производства США в районе Кругляковки Харьковской области. Также уничтожена американская боевая машина системы залпового огня HIMARS в районе Константиновки ДНР.

В районе Красного Лимана и Краматорска сбиты самолеты Су-25 и Су-24 Воздушных сил Украины. Кроме этого, ВСУ потеряли два вертолета Ми-8 в районе Суворова и Орловки ДНР.

Всего с начала специальной военной операции российские войска уничтожили 354 вражеских самолета, 194 вертолета, 2741 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7296 танков и других боевых бронированных машин, 953 боевые машины реактивных систем залпового огня.