Журналист из Германии назвал три причины для закупок вакцины «Спутник V» в ЕС

Немецкий журналист Матиас Брюггман назвал три причины, по которым Евросоюз должен закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Своими соображениями он поделился в статье для издания Handelsblatt.

Российская вакцина — это большой политический успех Кремля, отметил журналист. Он напомнил, что Россия в августе 2020 года первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, что поначалу вызвало недоверие у ряда западных стран, поскольку на тот момент «Спутник V» еще не прошел третью фазу испытаний. Но после того, как в феврале 2021 года авторитетный медицинский журнал The Lancet подтвердил ее эффективность, вакцина предстала в лучшем свете и получила регистрацию во многих странах, отметил «Царьград».

По мнению Брюггмана, есть три причины, по которым ЕС нужно закупить российскую вакцину. Во-первых, это позволит разрядить отношения между Москвой и Брюсселем. Второй причиной является то, что привиться «Спутником V» захотят многие люди, которые доверяют президенту РФ Владимиру Путину больше, чем европейским политикам. Это ускорит формирование популяционного иммунитета, отметил автор. И наконец, в борьбе с пандемией главное — использовать все эффективные средства, заключил он.

Президент Молдавии Майя Санду ранее направила письмо Путину с просьбой прислать в республику партию вакцины «Спутник V».