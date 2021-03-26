Санду обратилась к Путину с просьбой прислать «Спутник V» в Молдавию

Президент Молдавии Майя Санду написала письмо российскому лидеру Владимиру Путину. В нем она попросила своего коллегу прислать в республику вакцину от ковида.

Об этом Санду рассказала в эфире телеканала RTR Moldova. Она уточнила, что во время встречи с российским послом Олегом Васнецовым выразила надежду на содействие Кремля в получении быстрого доступа к «Спутнику V».

«Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом России в Молдавии, который заявил, что купить „Спутник V“ сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи», — отметила она.

Санду уточнила, что разослала подобные письма и лидерам других стран. Агентство по лекарствам Молдавии в конце февраля 2021 года зарегистрировало три препарата от коронавируса. Речь идет про вакцины Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». Сейчас население может сделать прививку только первыми двумя препаратами — их Молдавия получила бесплатно.

Российский препарат зарегистрировали более чем в 50 странах по всему миру. Исследования подтвердили, что вакцина обладает высоким уровнем безопасности и эффективности против коронавируса.