Мир 26 февраля 2023, 05:27 Журналист Fox News призвал западные СМИ «заткнуться» из-за фейков о конфликте на Украине Журналист Fox News раскритиковал коллег за необъективное освещение событий на Украине РИА «Новости»

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Обозреватель телеканала Fox News Кайл Бекер заявил, что западные СМИ не дают объективной картины о происходящем на Украине. Он раскритиковал своих коллег за фейки, сообщили «Известия».

«Предъявите документальные доказательства или заткнитесь уже сейчас», — написал он в Twitter.

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По словам журналиста, простые американцы никогда не узнают правду. А все из-за того, что с самого начала им «скармливают» абсурдную ложь. В этом к администрации Джо Байдена присоединились не только СМИ, но и крупнейшие социальные сети, подвергая цензуре все, что идет вразрез официальной линии.

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Бекер не понимает, как его коллеги дошли до такого. Он призвал американцев «услышать», «увидеть» правду, а не слепо верить медиа.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами призвал сократить военную помощь Украине из-за возможного конфликта с Китаем. По его мнению, сейчас нельзя лишаться вооружения из-за напряженной ситуации вокруг Тайваня.