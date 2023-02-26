26 февраля 2023, 05:27
Журналист Fox News призвал западные СМИ «заткнуться» из-за фейков о конфликте на Украине
Журналист Fox News раскритиковал коллег за необъективное освещение событий на Украине
Обозреватель телеканала Fox News Кайл Бекер заявил, что западные СМИ не дают объективной картины о происходящем на Украине. Он раскритиковал своих коллег за фейки, сообщили «Известия».
«Предъявите документальные доказательства или заткнитесь уже сейчас», — написал он в Twitter.
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По словам журналиста, простые американцы никогда не узнают правду. А все из-за того, что с самого начала им «скармливают» абсурдную ложь. В этом к администрации Джо Байдена присоединились не только СМИ, но и крупнейшие социальные сети, подвергая цензуре все, что идет вразрез официальной линии.
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Бекер не понимает, как его коллеги дошли до такого. Он призвал американцев «услышать», «увидеть» правду, а не слепо верить медиа.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты от республиканцев Вивек Рамасвами призвал сократить военную помощь Украине из-за возможного конфликта с Китаем. По его мнению, сейчас нельзя лишаться вооружения из-за напряженной ситуации вокруг Тайваня.
США
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