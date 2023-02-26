Мир 26 февраля 2023, 05:07 Кандидат в президенты США выступил против помощи Украине Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами выступил против помощи Киеву freepik

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США должны уменьшить объем помощи Украине, чтобы сосредоточиться на подготовке к конфликту с Китаем, заявил претендент на пост президента от Республиканской партии Вивек Рамасвами. Его слова привел ТАСС.

«Главное должно быть главным: надо сфокусироваться на Китае», — отметил политик.

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По его мнению, конфликт на Украине выгоден Пекину, поскольку из-за него уменьшаются запасы американского оружия. С одной стороны, Запад становится сильнее, помогая Украине, с другой же — слабее из-за возможного конфликта на Тайване, подытожил он.

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Рамасвами объявил о намерении участвовать в выборах 22 февраля. Он основал компанию Roivant Sciences и стоит во главе инвестфонда Strive Asset Management.

Другой кандидат от республиканцев — миллиардер Дональд Трамп обещает в течение 24 часов урегулировать украинский кризис. В гонке также намерен участвовать нынешний резидент Белого дома Джо Байден. Он заявлял, что готов помогать Киеву столько времени, сколько потребуется.