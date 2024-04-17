Мир 17 апреля 2024, 18:35 Журнал Time объявил топ-100 самых влиятельных людей года Time: Миядзаки и Дуа Липа попали в топ-100 самых влиятельных людей 2024 года Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Обнародованы имена самых влиятельных людей этого года. В топ-100 по версии журнала Time вошли актеры, музыканты и фотожурналисты.

Рейтинг самых влиятельных людей 2024 года пополнили японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская исполнительница Дуа Липа и австралийская певица Кайли Миноуг.

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В списке можно увидеть также палестинского фотожурналиста Мотаза Азайзу. Он в течение четырех месяцев снимал жизнь в Газе после начала палестино-израильского конфликта.

В перечень вошли американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и кинорежиссер София Коппола.

Журнал добавил в топ американского актера Колмана Доминго, известного по сериалам «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также канадско-американского актера Майкла Джея Фокса, который исполнил роль Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».

Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки получил премию «Оскар». Его полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» признали лучшим в номинации «Лучший анимационный фильм».