Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на смерть принца Филиппа

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo вызвал возмущение в Сети после публикации крайне оскорбительной карикатуры на смерть принца Филиппа. На ней изображены принц Гарри, одетый в фашистскую форму, и Меган Маркл топлесс с бананами в виде короткой юбки. Подпись к рисунку гласит: «Дань памяти Гарри и Меган принцу Филиппу».

Умерший сегодня в возрасте 99 лет принц Филипп прожил в браке дольше всех королевских мужей, пишет Еxpress. Карикатура разозлила пользователей, и они раскритиковали расистские образы.

Политический корреспондент Politics JOE UK Надин Бэтчелор-Хант написала в Твиттере: «Если вы настолько не смешны и ваш проект провалился, вам нужно шутить над нацизмом».

Рядовые пользователи подчеркнули, что бананы не имеют ничего общего с образом Маркл, и авторы рисунка просто возродили старые, замшелые и явно ложные расистские стереотипы.

Судя по всему, в наряде принца Гарри содержится отсылка к его нацистской форме, которую он надевал на маскарадную вечеринку в 2005 году. С тех пор он не раз извинялся за неудачный выбор костюма.

Наряд был тем более неуместен, что принц Филипп служил офицером Королевского флота во время Второй мировой войны и его храбрость в сражении при мысе Маталан во время немецкого вторжения на Крит в 1941 году упоминалась британским генштабом.

В марте Charlie Hebdo после скандального интервью герцогов Сассекских опубликовал карикатуру, на которой королева душит Меган Маркл, которая жалуется, что ей нечем дышать.