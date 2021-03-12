Елизавета II придушила Меган Маркл на обложке Charlie Hebdo

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo отреагировал карикатурой на обложке на скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл, которое они дали 8 марта американской журналистке Опре Уинфри. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«Почему Меган сбежала из Букингемского дворца?» — так звучит заголовок журнала Charlie Hebdo.

На карикатуре изображена королева Елизавета II, которая ногой придавила Маркл к земле. «Потому что я не могла дышать», — отвечает герцогиня Сассекская.

Этой зарисовкой журнал намекнул на одну из главных тем интервью. Принц Гарри и Маркл обвинили Королевский дворец в расизме. Всех Виндзоров якобы волновало, не будет ли Арчи слишком смуглым, ведь герцогиня наполовину афроамериканка.

Кроме того, Charlie Hebdo вспомнил историю афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего во время задержания полицейскими в Миннеаполисе 25 мая 2020 года. Правоохранитель тоже прижал его ногой к земле. После того случая во многих городах Америки начались массовые антирасистские выступления. Флойд превратился в икону движения Black Lives Matter — «Жизни темнокожих имеют значение». Последние слова мужчины — «Я не могу дышать».

Расистский скандал в королевской семье напомнил о других конфликтах в семьях правящих элит.