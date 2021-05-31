Живых «шоколадных лягушек» нашли в Новой Гвинее

Австралийские ученые обнаружили в тропических лесах Новой Гвинеи новый вид древесной лягушки Litoria mira, которая имеет шоколадно-коричневый окрас. Об этом сообщил телеканал CNN.

Биологи Стив Ричардс и Пол Оливер уже открыли около 200 новых видов земноводных. Но именно Litoria mira стала одной из самых интересных лягушек, так как она имеет кожу шоколадного цвета. Ее ближайшим родственником является австралийская древесная лягушка, или квакша (Hylidae).

Из-за окраса ученые прозвали ее «шоколадной лягушкой», и это прозвище прижилось. Litoria mira похожа на коралловопалую литорию (Litoria caerulea), но она обычно зеленая.

Первую «шоколадную лягушку» обнаружили в 2016 году. Ученые полагают, что она наверняка широко распространена в Новой Гвинее, но из-за того, что лягушка обитает в очень жарких и болотистых местах с множеством крокодилов, это мешает исследованиям.

Бразильские ученые ранее открыли новый вид тыквенных жаб. Это одни из самых маленьких видов лягушек в мире, они ядовиты и отключаются ярко-оранжевым окрасом.