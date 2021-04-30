Найден новый вид ядовитых светящихся лягушек

Новый вид тыквенных жаб открыли бразильские ученые. Они ядовиты и могут светиться, написал «МИР 24» со ссылкой на Plos One.

Тыквенные жабы — одни из самых маленьких видов лягушек в мире. Они ядовиты. Это земноводное отличается ярко-оранжевым окрасом, а под ультрафиолетом еще и светится.

Исследователи изучали различия между популяциями тыквенных жаб и обнаружили новый вид. Открытие они сделали в горах южной Мантикейры в Атлантическом лесу Бразилии. Перед этим ученые два года ходили по природным заповедникам в штате Сан-Паулу.

Лягушка Brachycephalus rotenbergae отличается от других тыквенных жаб более округлой мордой, темными пятнами на голове и специфическими «песнями».

Эти лягушки не засиживаются в воде, их привычная среда обитания — лесная подстилка. При воздействии ультрафиолетового света части головы и брюшка лягушки светятся неоново-зеленым цветом, причина этого явления до сих пор не раскрыта.

Жабы ядовиты, но они почти не опасны для людей. Их можно брать голыми руками, главное — не прикасаться потом к глазам или ко рту. Лягушки выделяют тетродотоксин — тот же яд содержится в рыбе фугу.

Популяция Brachycephalus rotenbergae насчитывает несколько сотен особей. Эти жабы не являются вымирающими, хотя разрушение природной среды угрожает их существованию.