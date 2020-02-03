Живы и прячутся. Британский посол рассказал о Скрипалях

Отравленные в Солсбери Скрипали живы. Где они сейчас — неизвестно. Они сами никому не хотят рассказывать о своем нынешнем адресе. Британская полиция с ними солидарна.

«Конечно, они живы. Я не могу вам ответить, где они, потому что мы уважаем право людей принимать решения самостоятельно. И правительство, и полиция всегда будут руководствоваться желаниями частных лиц», — рассказала в интервью газете «Коммерсантъ» посол Великобритании в России Дебора Броннерт.

Она категорически отказалась отвечать на вопрос, в Великобритании ли они сейчас. Броннерт подчеркнула, что расследование «дела Скрипалей» еще продолжается. Пока отравители экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери не предстанут перед судом, говорить что-то еще о пострадавших британская сторона не будет. По слова Броннерт, полиция и так «обнародовала немало материалов».

Скрипаля и его дочь отравили в Британском Солсбери в марте 2018 года. Этот инцидент вызвал серьезный международный скандал. Лондон подозревает в отравлении Скрипалей боевым веществом Россию. Москва эти обвинения отвергает. В августе 2019 года США ввели против России очередной пакет санкций по этому делу.