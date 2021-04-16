Живших на Земле тираннозавров подсчитали

За все время своего существования на Земле жили около 2,5 миллиарда хищных тираннозавров. Их основной ареал обитания был в Северной Америке. В целом этот вид динозавров был не очень широко распространенным. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета Беркли. Результаты их исследования опубликовал журнал Science.

Специалисты установили, что всего на планете просуществовало 127 тысяч поколений тираннозавров. Ученые провели расчеты на основе данных о размерах тела, половой зрелости и энергии, которая была необходима этим доисторическим животным. За все время изучения динозавров, к тираннозаврам впервые отнеслись так внимательно.

Главный автор исследования Чарльз Маршалл рассказал, что всего палеонтологи нашли около сотни окаменелостей тираннозавров. По его словам, если бы их было не 2,5 миллиарда, а 2,5 миллиона, люди никогда бы не узнали об их существовании.

Ученые пришли к выводу, что тираннозавры жили в Северной Америке на протяжении 3,6 миллиона лет. Плотность их обитания составляла две особи на площадь размером с Вашингтон — это 177 квадратных километров. Исследование провели на основе главного правила биологии — чем больше животное, тем меньше популяция.

Тираннозавр — это крупнейший хищник всех времен на Земле. Самого большого тираннозавра из когда-либо найденных учеными назвали Сью. При жизни в высоту он достигал почти 13 метров, а высота до его бедра составляла 3,6 метра. Весить он мог около 9,5 тонны.