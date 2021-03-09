Тираннозавры оказались неожиданно слабыми

Молодых тираннозавров уличили в слабости. Специалисты пришли к выводу, что сила укуса не позволяла им охотиться на крупную добычу. Ящеры долго загоняли свой потенциальный обед, в отличие от взрослых особей — те убивали своих жертв одним смыканием челюстей.

Выводы сделали палеонтологи Бристольского университета, смоделировав силу укуса тираннозавров разных возрастов. Они опубликованы в журнале Anatomical Record.

Ученые отметили, что этот вид динозавров отличался активностью. Жертв они выбирали в зависимости от стадии развития. Скорее всего, молодые особи охотились на более мелкую добычу и загоняли ее. Взрослые выбирали крупную добычу, «быстро убивая мощными ударами челюстей».

Чтобы рассчитать эту силу, ученые просветили три разных черепа тираннозавров с помощью компьютерной томографии. Благодаря полученным снимкам они создали точные трехмерные модели, ставшие основой расчетов по силе укуса древних ящеров.

Взрослый тираннозавр, выяснили палеонтологи, по своей силе укуса превосходил льва более чем в 46 раз. При этом нагружалась передняя часть челюстей, что позволяло ящерам вырывать куски мяса и раскалывать кости и мгновенно расправляться даже с крупными сородичами.

У юных ящеров максимальная сила укуса оказалась неожиданно низкой. Пик нагрузки приходился на заднюю часть челюстей. Серьезность полученных расхождений позволила ученым сделать вывод, что взрослые и молодые тираннозавры добывали пищу по-разному. Юные особи при этом не конкурировали со взрослыми за доступ к пище.