Мир 20 декабря 2023, 13:56 Животный национализм. Захарова объяснила, почему Зеленский «забыл» русский язык Захарова: Зеленский «забыл» русский язык, хотя до этого выступал за двуязычие РИА «Новости»

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В 2019 году во время предвыборной кампании на Украине Владимир Зеленский позиционировал себя как носитель русского языка, выступал за двуязычие. Однако впоследствии политик «забыл» русский, чтобы получить поддержку украинских националистов, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Накануне Зеленский принял участие в итоговой пресс-конференции. На вопрос журналиста турецкого агентства Anadolu, заданный на русском языке, он ответил на украинском языке.

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По мнению Захаровой, Зеленский «потакает» националистам. У этих людей отсутствует мораль, прагматика — национализм вытеснил все, добавила дипломат.

«Животный, пещерный, на уровне привитого инстинкта национализм. Который действительно внедряли в сознание граждан Украины десятилетиями», — пояснила она.

На фоне гонений на русский языке в стране Зеленский тоже дерусифицировался, подытожила она.

Ранее блогер «Голос Мордора» заявил, что пресс-конференция для Зеленского стала еще одной возможностью «покрасоваться». Однако «жалкие цифры просмотров» подтверждают отсутствие интереса украинцев к его персоне. Зеленский пытается подражать президенту России Владимиру Путину, но выглядит жалким, отметил он.