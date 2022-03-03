«Живой, здоровый. Мне повезло». В ДНР показали звонок домой украинского военного, сложившего оружие

Украинский военный добровольно сложил оружие и сдался Народной милиции Донецкой Народной Республики. Оборонное ведомство предоставило детали его звонка родным.

Военный связался с сестрой и рассказал, что у него все хорошо.

«Руки целые, ноги целые, только контузило. Все пальцы на месте. Есть дают, позвонить даже дали. Скажи, что все хорошо, я вернусь обязательно», — рассказал он.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал, что специальная военная операция по демилитаризации Украины идет согласно установленным планам. Он добавил, что в основном трудности возникают в связи с необходимостью защиты мирного гражданского населения Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля начал спецоперацию на Украине. Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре Украины. Он заявил о необходимости защищать жителей Донбасса, которые на протяжении многих лет подвергались геноциду со стороны властей Украины. Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.