Пушилин заявил о входе в график специальной операции по демилитаризации Украины

Продвижение в реализации специальной операции по демилитаризации Украины идет по установленным планам. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 1» выступил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Он отметил, что в ходе выполнения поставленных задач военные сталкиваются с определенными трудностями. В первую очередь это касается обеспечения безопасности мирных жителей.

«Идет согласно графику, но с определенными трудностями, безусловно. И касается это, конечно, нашей обязательной задачи — это сохранение жизней гражданского населения», — заявил Пушилин.

Специальная операция по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Соответствующий приказ дал президент России Владимир Путин. Он отметил, что важно защитить жителей Донбасса, которые на протяжении многих лет подвергались геноциду со стороны Киева. Вооруженные силы России наносят удары только по военной инфраструктуре Украины.