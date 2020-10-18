Живой коронавирус нашли на упаковке замороженных продуктов в Китае

Коронавирус был обнаружен на упаковке импортной замороженной трески. При контакте с такой упаковкой человек может подхватить COVID-19, говорится в материале.

В центре также подчеркнули, что обнаружение живого коронавируса на упаковке замороженных продуктов в Циндао является первым случаем, когда было подтверждено вне лаборатории, что коронавирус нового типа может сохраняться на упаковке в течение длительного времени.

При этом в публикации также замечено, что на сегодня в мире не зарегистрирован ни один случай заражения коронавирусом после контакта человека с замороженными продуктами.

Риск такого заражения, как предполагают в CDC, очень низкий. Однако, несмотря на это, специалисты все же рекомендовали работающим с замороженными продуктами людям не касаться их без средств защиты. Им также еще раз напомнили, что нельзя трогать рот, нос или глаза до снятия рабочей одежды, на которую может попасть инфекция.

На сегодняшний день, по данным университета Джонса Хопкинса, в мире уже больше 39 миллионов человек заразились коронавирусом нового типа. жертвами инфекции стали уже больше миллиона граждан.

Ранее ученые из Ливерпульского университета поставили опыт на мышах и сделали вывод, что коронавирус тяжелее протекает, если он попадает в организм следом за сезонными ОРВИ. Для эксперимента одну группу мышей заразили коронавирусом, а вторую — и гриппом, и коронавирусом поочередно.