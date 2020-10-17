Назван фактор, повышающий риск смерти от коронавируса в шесть раз

Они поставили опыт на мышах и сделали вывод, что коронавирус тяжелее протекает, если он попадает в организм следом за сезонными ОРВИ. Для этого одну группу мышей заразили коронавирусом, а вторую — и гриппом, и коронавирусом поочередно.

В итоге выяснилось, что у второй группы вирус протекал тяжелее. Мыши теряли вес, легочные повреждения у них были куда серьезней, смертность увеличилась в шесть раз.

По данным ИА Nation News, дезинфектолог Николай Дубинин рассказал, что украшения на руках могут быть опасны. Он пояснил, что вирус на металлах живет до трех дней. Поэтому тем, кто люби кольца и браслеты следует не только регулярно дезинфицировать руки, но и не забывать в любимых украшениях. Он добавил, что металлы устойчивы к антисептикам, поэтому обрабатывать их можно даже спиртом.