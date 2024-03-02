Мир 02 марта 2024, 01:07 Живодер прибил гвоздями животных к дереву и скамейке в Таллине Postimees: в Таллине живодер пригвоздил диких животных к скамейке и дереву Freepik

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Неизвестный живодер появился в таллиннском районе Мустамяэ. Он гвоздями прибил белку и зайца к скамейке и дереву. Об этом сообщило издание Postimees.

По данным издания, убитых за последние двое суток животных обнаружили жители района в парке Мянни. Они пожаловались в полицию и районную администрацию.

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«Мучители животных (не исключено, что их несколько), действующие на территории района, должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее», — заявил изданию глава района Айвар Рийсалу.

В парке Мянни живут зайцы и белки, и жители района часто приходят сюда, чтобы посмотреть на животных.

Ранее вблизи хутора Курбацкий под Анапой зоозащитники нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью. Одну из них задушили, другую лишили лишили глаз и прострелили лапу. Раньше животные жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации.