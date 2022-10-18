Житомир остался без света и воды после прилетов | 360°

Мир 18 октября 2022, 10:02 Житомир остался без света и воды после прилетов Мэр Житомира Сухомлин заявил, что город остался без света и воды unsplash

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Житомир, который находится на северо-западе Украины, остался без электричества и воды после ударов по нему этим утром. Об этом в соцсетях заявил мэр города Сергей Сухомлин.

«Утро началось с прилетов по Житомиру. Сейчас в городе нет света и воды. Больницы на резервном питании», — написал он.

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Замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко сообщил, что в результате ударов в Житомире повреждены объекты энергообеспечения. На месте работает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Утром во вторник воздушную тревогу объявили почти во всех регионах Украины. Ранее 18 октября стало известно, что в Харькове произошли две серии взрывов. Атака велась на район одного из промышленных предприятий, рассказал мэр города Игорь Терехов. Местные жители стали очевидцами трех взрывов. По предварительной информации, на месте одного начался пожар.