Мир 22 августа 2023, 09:45 Жительницу Чикаго задержали по подозрению в подготовке покушения на Трампа AP: угрожавшую застрелить Трампа и его сына жительницу Чикаго задержали piqsels

Читать 360tv в

Полиция задержала женщину из Чикаго после того, как она по электронной почте угрожала застрелить бывшего американского президента Дональда Трампа и его сына Бэррона. Об этом написало агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Минюста США.

По данным ведомства, речь идет о 41-летней Трейси Мари Фиоренце. Она в мае 2023 года отправила по интернету письмо, где обещала «при первой возможности выстрелить в лицо» Трампу и его сыну.

Реклама

Жительница Чикаго адресовала свое послание руководителю одного из образовательных учреждений в городе Палм-Бич, во Флориде. Там у экс-главы Белого дома есть резиденция. Фиоренца в следующем месяце еще раз угрожала бывшему президенту США.

Представители Министерства юстиции 14 июня допросили подозреваемую. Сейчас материалы дела рассматривает окружной суд штата Флорида, женщину вызовут туда для дачи показаний.

Тем временем процесс против самого Трампа продолжается. Политик обещал, что придет в суд 24 августа. Там его должны формально арестовать. Однако его адвокаты договорились о том, что вместо этого бывший американский лидер внесет крупный залог.