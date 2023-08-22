Мир 22 августа 2023, 07:22 Трамп согласился на залог и отказ от соцсетей вместо ареста по делу о вмешательстве в выборы CNN: суд оставил Трампа на свободе под залог в 200 тысяч долларов Правительство США

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Адвокаты Дональда Трампа согласовали с командой окружного прокурора округа Фултон условия его освобождения из-под ареста под залог в 200 тысяч долларов, запрет использовать соцсети для давления на фигурантов дела и другие ограничения. Судья подписал постановление, сообщил телеканала CNN.

Представители бывшего президента США Дженнифер Литтл, Дрю Финдлинг и Марисса Голдберг встретились с офисом окружного прокурора 21 августа. Они от имени Дональда Трампа согласились на залог в 200 тысяч долларов, запрет использовать соцсети для преследования 18 сообвиняемых, любых свидетелей или 30 предполагаемых сообщников, которым обвинение пока не предъявили. Судья Верховного суда округа Фултон Скотт Макафи и прокурор округа Фултон Фани Уиллис подписали постановление.

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Дональд Трамп заявил, что явится в суд в Атланте штата Джорджия 24 августа. Его формально арестуют, чтобы выпустить под оговоренные условия. Уголовное дело о вмешательстве в выборы в округе Фултон — четвертое из возбужденных. Во Флориде республиканца освободили под личное обязательство, в Вашингтоне — за отказ от общения со свидетелями. В Нью-Йорке политика и бизнесмена обвинили в фальсификации деловой документации и отпустили при условии неразглашения информации о деле.

Журналист и политолог Юрий Светов заявил, что уголовные преследования призваны отстранить главного конкурента действующего американского президента Джо Байдена от предвыборной гонки.