Жительница закрытого из-за вируса города рассказала о жизни в Китае

По ее словам, все места досуга и развлечений закрыли.

«Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома. Если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго. Избегать людных мест, мыть руки», — пояснила девушка.

Ранее бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко определил российские регионы, которые попали в зону риска из-за китайского вируса. Ими оказались Хабаровск, Москва и Приморский край.