Жительница закрытого из-за вируса города рассказала о жизни в Китае
Недавно выезд из китайского города Ухань запретили из-за коронавируса. Россиянка, которая живет там полтора года, рассказала о текущей обстановке. Об этом сообщил Life.ru.
По ее словам, все места досуга и развлечений закрыли.
«Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома. Если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго. Избегать людных мест, мыть руки», — пояснила девушка.
Ранее бывший глава Роспотребнадзора и депутат Госдумы Геннадий Онищенко определил российские регионы, которые попали в зону риска из-за китайского вируса. Ими оказались Хабаровск, Москва и Приморский край.