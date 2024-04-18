Мир 18 апреля 2024, 03:17 Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп дяди, чтобы оформить на него кредит Женщина привезла в банк Рио-де-Жанейро тело дяди, чтобы взять на него кредит Freepik

Читать 360tv в

Женщина привезла труп своего дяди в банк в Рио-де-Жанейро, чтобы оформить на него кредит. Об этом рассказали в газете Vanguardia со ссылкой на видео, которое записали сотрудники банковского учреждения.

По словам журналистов, местная жительница приехала в банк с телом 68-летнего мужчины. Труп находился в инвалидной коляске. Женщина решила взять кредит на покойного дядю размером в 17 тысяч бразильских реалов (чуть больше 300 тысяч рублей).

Реклама

«Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову… мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (документы на оформление кредита — прим. ред.)», — сказано в публикации.

Работники банка поняли, что мужчина не реагирует на происходящее и вызвали ему бригаду скорой помощи. Помимо этого, на место происшествия позвали полицейских.

«Медицинские работники определили, что мужчина был мертв уже несколько часов», — написано в материале.

В итоге женщину обвинили в мошенничестве и «осквернении тела» родного дяди.

Ранее пожилой мужчина в США попытался купить ребенка у матери в магазине. Он предложил женщине 100 тысяч долларов.