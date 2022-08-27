Житель США попытался купить ребенка у матери в магазине

Пожилой мужчина пытался уговорить незнакомую женщину, чтобы она продала ему свою дочку. Случай произошел в продуктовом магазине в США, сообщил телеканал WESH со ссылкой на полицию.

Злоумышленник предложил матери 100 тысяч долларов в обмен на девочку.

«Он просто подошел и начал говорить, какая она красивая и как хорошо танцует, что у него не может быть детей, а он так их хочет <…>. Сказал <…>: „Я хочу купить ее за 100 тысяч долларов“», — рассказала женщина.

После этого разговора она вызвала полицию, мужчину задержали. Оказалось, что он пытался покупать детей и раньше. Кроме того, по закону ему не разрешены никакие контакты с несовершеннолетними.