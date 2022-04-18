Жительница Мариуполя рассказала, как пес Айс спас ее семью во время обстрелов

Жительница Мариуполя рассказала «Звезде», как пес по кличке Айс спасал ее семью во время обстрелов. Во время взрывов питомец не отходил от хозяйки ни на шаг. По его реакции семья определяла, когда стоит бежать в укрытие.

«Собаки больше чувствуют, по этому мы и ориентировались, в подвалы сразу убегали», — пояснила Елена.

Семья приютила пса больше года назад, когда от него отказались предыдущие хозяева. Собаке два с половиной года. Елена и ее родные взяли животное с собой, уезжая в Бердянск, подальше от обстрелов. Пес ехал вместе с ними в багажнике через блокпосты.

Елена Ким отметила, что Айс для нее «как ребенок». Детей у женщины нет. При обстреле Мариуполя у нее произошел выкидыш.

«Мы на сумках ехали, молились. Не попали ни под единый обстрел. Чудом выбрались и приехали в Бердянск. Много было блокпостов, проверки проходили», — вспомнила Елена.

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