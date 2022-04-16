Российские военные вывезли щенков алабая из села Русские Тишки под Харьковом. Животные попали на видео.

Населенный пункт постоянно обстреливается. Собак доставили в Белгородскую область.

В начале марта села Русские Тишки экстренно эвакуировали двухлетнюю девочку. Она получила осколочное ранение снарядом. Родственники пострадавшей рассказали, что вышли погулять после трехдневного затишья и попали под обстрел.

Разорвавшийся снаряд сильно повредил лицо ребенка, российские военные смогли помочь с эвакуацией. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает — ее выписали из больницы.