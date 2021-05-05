Жительница Мали родила 9 детей за раз

Жительница Мали родила сразу девять детей — пятерых девочек и четырех мальчиков. Молодая мама и новорожденные чувствуют себя хорошо, сообщили на странице малийского Минздрава в Facebook.

Халиму Сиссе в марте по указу малийского президента Ба Ндау перевели в марокканскую больницу. Во вторник девушка путем кесарева сечения родила девять детей, хотя по результатам УЗИ, проводившегося и в Мали, и в Марокко, ожидала семерых.

Глава малийского Минздрава Фанта Сиби поздравила медиков из обеих стран, отметив, что их профессионализм стал залогом счастливого исхода этой беременности.

Согласно данным Agence France-Presse, многодетной маме 25 лет. Она вернется в Мали через несколько недель. В то же время представитель Министерства здравоохранения Марокко Рашид Кудхари признался, что ему ничего не известно о рождении сразу девяти детей в его стране.

В марте в Мали зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что препарат включили в список обязательных для вакцинации более 10 стран Африки.