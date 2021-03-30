Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Мали

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла ускоренную процедуру регистрации в Республике Мали. Это 58-я страна мира, которая одобрила использование российского препарата для вакцинации своих граждан. Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Руководитель фонда Кирилл Дмитриев отметил, что «Спутник V» включили в список обязательных препаратов для проведения вакцинации более 10 стран Африки.

«Приветствуем решение партнеров в Мали одобрить „Спутник V“ для профилактики коронавируса с помощью безопасной и эффективной российской вакцины», — подчеркнул он.

Всего российский препарат получил одобрение на использование в 58 странах мира с населением более 1,5 миллиарда человек. По количеству выданных лицензий на использование «Спутник V» занял второе место в мире среди вакцин от коронавируса.

Разработанная в Центре имени Гамалеи вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. По итогам клинических испытаний ее эффективность составила 91,6%.

Это препарат, созданный на основе двух типов человеческого аденовируса. С их помощью в организм пациента доставляется генетическая информация S-белка, на которую реагирует иммунные клетки, формируя антитела и активируя защитные лимфоциты.