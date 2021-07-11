Пожилая жительница Бельгии скончалась после заражения британским и южноафриканским вариантами коронавируса одновременно. По данным СМИ, она не была привита от COVID-19.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на агентство France Presse, в марте 90-летнюю женщину положили в больницу в Алсте из-за того, что она несколько раз падала. Коронавирус у пожилой пациентки обнаружили в тот же день. Впоследствии состояние женщины начало резко ухудшаться. По словам медиков, пенсионерка заболела как «альфа», так и «бета» штаммами вируса.

«Оба эти варианта в то время циркулировали в Бельгии, так что вполне вероятно, что женщина заразилась разными вариантами вируса от двух разных людей», — пояснила молекулярный биолог Анна Ванкирберген. Она также отметила, что возможность одновременного заражения несколькими штаммами «вероятно, недооценивается».

Новый штамм коронавируса может появиться и в России. Чтобы этого не произошло, нужно сократить количество вируса в стране. Для прекращения размножения коронавируса россияне должны как можно быстрее вакцинироваться. Когда на территории страны выработается коллективный иммунитет, вероятность появление нового штамма сведется к нулю. Мутации вируса не привязаны к географии, подчеркнул специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.