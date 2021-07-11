Врач рассказал, как избежать появления российского штамма

Новый штамм коронавируса может появиться и в России. Чтобы этого не произошло, нужно сократить количество вируса в стране. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Мы можем повлиять на то, чтобы у нас не появилась мутация. Для этого мы можем сократить количество вируса на территории России. Чем больше вируса, тем больше вероятность мутации, чем больше вероятность, тем больше шансов, что получится что-то для вируса хорошее, а для нас плохое», — рассказал медик радио Sputnik.

Он добавил, что для прекращения размножения коронавируса россияне должны как можно быстрее вакцинироваться. Когда на территории страны выработается коллективный иммунитет, вероятность появление нового штамма сведется к нулю. Жемчугов подчеркнул, что мутации вируса не привязаны к географии.

«Внутри вируса есть встроенный механизм, который постоянно меняется, там бусинки гена постоянно перескакивают с одного места на другое в стихийном порядке. Это можно сравнить с калейдоскопом», — пояснил он.

По словам иммунолога, в процессе изменений происходит отбор самых благоприятных мутаций для вируса.