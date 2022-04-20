Жителю Попасной пришлось хоронить жену под обстрелом ВСУ в огороде

Мирные жители Донбасса рассказывают о зверствах украинских военных и нацбатальонов. Мужчина из города Попасной на территории ЛНР поделился с РИА «Новости» историей трагической гибели жены.

По его словам, ВСУ ведут обстрелы прямо по жилым домам. Многие уже разрушены, другие спалены. Люди умирают совершенно неожиданно, сидя дома. Кто может, укрывается в подвалах. Некоторых пускают к себе соседи.

«Сидел с женой, упал снаряд. Меня вот по колено, ну, чуть ногу, а ее сразу раз — и не стало. В хате. И вроде не стреляли уже», — рассказал он.

В условиях постоянного ведения огня мужчине пришлось похоронить жену в огороде. Они прожили вместе 13 лет.

Тем временем, за сутки в ЛНР зафиксировали восемь обстрелов. Крупнокалиберными снарядами вооруженные формирования Украины атаковали Первомайск, Донецкий, Калиново и Кировск.