Жительница ЛНР погибла при обстреле со стороны ВСУ

Мирная жительница 64 лет погибла при обстреле населенного пункта Калиново со стороны ВСУ. Об этом сообщило в Telegram представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

За сутки 19 апреля в ЛНР зафиксировали восемь обстрелов. Под удар попали населенные пункты Донецкий, Первомайск, Калиново и Кировск. Вооруженные формирования Украины обстреляли их с применением артиллерийских орудий калибром 152 и 122 миллиметра (57 снарядов) и реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» (60 снарядов).

В Калиново повреждены три жилых дома, в Первомайске — два.

Ранее глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник отметил, что интенсивность обстрелов Первомайска, Донецкого, Кировска с украинской стороны не уменьшается. В ночь на 19 апреля ВСУ также открывали огонь по Первомайску, обстреляли местный центр культуры и досуга, где раздают гуманитарную помощь беженцам из Попасной.