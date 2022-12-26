Мир 26 декабря 2022, 06:59 Мужчинам в Николаеве раздали повестки закрывшегося военкомата РИА «Новости»: жителей Николаева призывают повестками в закрытый военкомат Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Частная компания начала обманом призывать жителей Николаева на службу. Им раздали повестки несуществующего Корабельного районного военного комиссариата, чтобы оформить добровольцами, рассказал источник РИА «Новости».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сказал, что военные по трое обходили центр города и спальные районы, останавливали мужчин, требовали показать документы, записывали личные данные и вручали повестки. Добровольцы проверили код Единого государственного реестра предприятий и организаций Украины, который указан на повестках, и выяснили, что он принадлежит ныне закрытому Корабельному районному военному комиссариату.

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«Приходя в военкомат, сталкиваетесь не с государственной структурой, а с какой-то частной лавочкой», — сказал он.

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Мужчина предположил, что пришедших по такой повестке жителей Николаева призовут в армию, но формально запишут добровольцами.

Ранее николаевские активисты рассказали, что подразделения Службы безопасности Украины сменили адреса, опасаясь прилета ракет. Например, ответственные за прослушку переехали на улицу Адмиральскую, за наружное наблюдение — на улицу Пушкинскую. Служебный гараж СБУ обосновался на улице Корабелов.