10 ноября 2022, 08:55
Подразделения СБУ в Николаеве из страха попасть под обстрел переехали на тайные адреса
Подпольщик из Николаева перечислил РИА «Новости» новые адреса местных подразделений СБУ
Опасаясь обстрелов со стороны российской армии, Служба безопасности Украины в Николаеве рассеяла свои подразделения по городу. Однако активисты движения сопротивления вычислили их и назвали РИА «Новости».
«Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах», — рассказал подпольщик.
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Так, на улице Адмиральской, 18 обосновались специалисты по прослушке, на улице Пушкинской, 1а — подразделение по наружному наблюдению. На улице Корабелов, 2а находится гараж с автомобилями местного подразделения.
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Активисты также узнали, что глава областной администрации Виталий Ким оставляет свою машину возле жилого комплекса «Адмирал», а видео записывает в здании Центра занятости на улице Никольской, 68 со стороны улицы Шнеерсона. В сентябре подпольщики сообщили, что глава обладминистраии сбежал из Николаева. Он уехал в Одессу, так как опасался ракетных ударов. Потом чиновник вернулся.
Местные хулиганы взорвали обелиск «Родина-мать» в городском сквере. Об этом сообщили СМИ. Памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне солдат сломали до основания.
СБУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Николаев
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