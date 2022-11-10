Спецоперация 10 ноября 2022, 08:55 Подразделения СБУ в Николаеве из страха попасть под обстрел переехали на тайные адреса Подпольщик из Николаева перечислил РИА «Новости» новые адреса местных подразделений СБУ РИА «Новости»

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Опасаясь обстрелов со стороны российской армии, Служба безопасности Украины в Николаеве рассеяла свои подразделения по городу. Однако активисты движения сопротивления вычислили их и назвали РИА «Новости».

«Испуганные сотрудники СБУ разбежались по всему городу, боятся прилетов ракет. Мы собрали всю информацию об их сборищах», — рассказал подпольщик.

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Так, на улице Адмиральской, 18 обосновались специалисты по прослушке, на улице Пушкинской, 1а — подразделение по наружному наблюдению. На улице Корабелов, 2а находится гараж с автомобилями местного подразделения.

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Активисты также узнали, что глава областной администрации Виталий Ким оставляет свою машину возле жилого комплекса «Адмирал», а видео записывает в здании Центра занятости на улице Никольской, 68 со стороны улицы Шнеерсона. В сентябре подпольщики сообщили, что глава обладминистраии сбежал из Николаева. Он уехал в Одессу, так как опасался ракетных ударов. Потом чиновник вернулся.

Местные хулиганы взорвали обелиск «Родина-мать» в городском сквере. Об этом сообщили СМИ. Памятник в честь погибших в Великой Отечественной войне солдат сломали до основания.