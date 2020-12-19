Жителям Крыма и Донбасса Зеленский пообещал вакцину от COVID-19

Крымчан и жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик президент Украины Владимир Зеленский пообещал включить в национальный план вакцинации от коронавируса. Глава государства заявил, что о них не забудут.

Как стало известно РИА «Новости», премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что первые вакцины в рамках международного механизма COVAX Киев получит в феврале, а крупные партии — в марте.

«Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы», — заявил Зеленский.

В российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что могут помочь организовать производство вакцины «Спутник V» на Украине после получения необходимых согласований от регуляторных органов.