В РФПИ раскрыли детали сотрудничества с Украиной по «Спутнику V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины «Спутник V» после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины.

«„Биолек“ обладает необходимыми технологическими возможностями по производству вакцин на основе аденовирусного вектора человека. На мощностях предприятия были произведены первые тестовые розливы, технологически идентичные производству вакцины „Спутник V“», — заявили журналистам в РФПИ. Выдержку из сообщения привело РИА «Новости».

Для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для вакцины на Украину, уточнили в фонде. Для поставки необходимого для изготовления вакцины сырья должно быть получено соответствующее одобрение от регулятора Украины, отметили в РФПИ. Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время.

«Исходя из вышеизложенного, официальный пресс-релиз РФПИ и разъяснение АО „Биолек“ не противоречат друг другу. РФПИ и Институт Гамалеи готовы организовать производство вакцины „Спутник V“ в кратчайшие сроки после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины», — заключили в фонде.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что Украина может получить необходимое сырье и данные для открытия собственного производства вакцины от коронавируса «Спутник V». Но все зависит от решения, которое примут власти соседнего государства.

Вакцина «Спутник V» стала первым в мире зарегистрированным препаратом от коронавируса. Она представляет собой две дозы, которые ставят с разницей до трех недель. Инъекцию вводят в мышцу плеча или бедра. Состав препарата заставляет организм формировать антитела к коронавирусу.