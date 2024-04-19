Мир 19 апреля 2024, 06:23 Жителя села Кизомыс расстреляли из-за подозрений в сотрудничестве с Россией Подпольщик Град: ВСУ расстреляли мужчину на правом берегу Днепра за связи с РФ Официальный сайт президента Украины

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Украинские военные заподозрили жителя села Кизомыс в Херсонской области на правом берегу Днепра в сотрудничестве с Россией и расстреляли. Командир подпольной организации «Херсонское сопротивление» с позывным Град рассказал об этом РИА «Новости».

«Фактов преступлений очень много, из последнего: мужчину в селе Кизомыс вэсэушники просто расстреляли, заподозрив в работе на россиян», — сообщил он.

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По словам подпольщика, еще одного жителя правобережья официально обвинили в госизмене. В 2022 году он продавал уголь, передавал древесину военным либо местным чиновникам. Собеседник агентства сообщил, что возбудили уголовное дело, и мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

Пытки мирных жителей города Херсона военными Вооруженных сил Украины показали украинские паблики. Мужчинам заклеивали глаза и избивали за сотрудничество с Россией.