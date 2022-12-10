Мир 10 декабря 2022, 20:03 Жители Вены устроили акцию протеста против антироссийских санкций Участники митинга в Вене потребовали, чтобы Австрия отказалась от антироссийских санкций РИА «Новости»

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Сотни людей поддержали митинг в Вене. Вышедшие на улицы австрийцы требовали от властей отказаться от санкций против России и начать усиленную борьбу с нелегальной миграцией. Об этом сообщило РИА «Новости».

Участники митинга вышли на улицы с австрийскими и российскими флагами, а также плакатам с надписями: «Вместо санкций — дешевое электричество, топливо, продукты питания».

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Демонстранты призвали правительство Австрии приложить усилия для организации мирных переговоров между Россией и Украиной.

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Бывший вице-канцлер республики Хайнц-Кристиан Штрахе во время выступления перед митингующими отметил, что страны Европы долгое время старались не замечать конфликта на Украине.

По словам политика, сейчас некоторые партии страны «мечтают» о вхождении страны в НАТО, а это нельзя оставлять без внимания. Также он попросил власти проявить чуткость, чтобы защитить нейтралитет австрийской конституции.

Ранее стало известно, что в Праге прошел антиправительственный митинг. Его участниками стали 600 человек. Жители Чехии требовали прекратить вооружать Украину.