Мир 26 ноября 2022, 20:47 Жители Чехии вышли на улицы с требованием прекратить вооружать Украину «Чешское радио»: участниками антиправительственного митинга в Праге стали 600 человек РИА «Новости»

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Антиправительственный митинг состоялся в центре Праги, в парке «Летна». В нем участвовали около 600 горожан, сообщило «Чешское радио».

Организатором акции, по данным местных журналистов, стал Национальный совет обновления.

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«Ораторы потребовали от правительства снижения цен на электроэнергию и прекращения ее экспорта. <…> Кроме того, выступающие раскритиковали Евросоюз и НАТО за помощь Украине», — отметили в СМИ.

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По мнению организаторов протестной акции, Национальный совет обновления станет альтернативой действиям правительства, которое не вывело Чехию из энергетического, экологического и экономического кризисов.

В Великобритании на минувшей неделе устроили забастовки 70 тысяч преподавателей университетов и колледжей, а также служащие почты. Теперь с митингам планируют выйти медсестры, учителя и железнодорожники. Протесты в Британии вызвало решение властей увеличить налоги и сократить госрасходы.