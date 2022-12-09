Мир 09 декабря 2022, 01:34 Жители в Одессе перекрыли улицу из-за отсутствия света — СМИ «Страна»: жители района Лузановка в Одессе перекрыли улицу из-за отсутствия света Pxhere

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Жители микрорайона Лузановка в Одессе перекрыли улицу. Так они выразили протест против отсутствия света. По данным украинского интернет-издания «Страна», уже пять дней у людей нет электричества.

«В Одессе жители микрорайона Лузановка перекрыли улицу в знак протеста из-за отсутствия света, электричества у них нет уже пять дней», — сказано в публикации.

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На видео, которое опубликовало издание, местные жители объясняют, что электричество пропало из-за сгоревшего щитового кабеля. Аварийные службы, по словам жительницы микрорайона, не реагируют на сложившуюся ситуацию.

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Вечером 8 декабря украинские СМИ сообщали о взрывах в Одессе. Также, как уточнялось, взрывы прозвучали и в Херсоне. При этом в городах официально не объявляли воздушную тревогу. Более детальной информации пока не поступало.

В Николаевской, Одесской, Черкасской и Кировоградской областях в ночь на 8 декабря звучали сирены. Оповещение о воздушной тревоге также сработало в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.