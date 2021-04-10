Жители Узбекистана начали массово покупать авиабилеты в Россию

Министерство транспорта Узбекистана хочет увеличить количество перелетов в Россию. После возобновления авиасообщения возник огромный спрос на билеты.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Государство закрыло границы 16 марта прошлого года из-за коронавируса. Авиасообщение с Россией возобновилось 1 апреля в этом году. В результате возник такой спрос, что билеты уже при открытии были проданы на три месяца вперед, а их стоимость превысила обещанную на 30–40%.

«Министерство транспорта продолжает переговоры с соответствующими министерствами и ведомствами Российской Федерации по увеличению количества регулярных авиарейсов в зависимости от эпидемиологической ситуации», — пояснили в пресс-службе.

Ранее в России допустили временное ограничение авиасообщения с Турцией. Частичный запрет могут ввести уже со следующего понедельника. Он продлится месяц. Ожидается, что полеты запретят с 12 апреля, оставив несколько грузопассажирских вывозных рейсов.

Для прибывающих из Турции граждан также могут ввести 14-дневный карантин. Полного запрета на любые рейсы, скорее всего, не произойдет.