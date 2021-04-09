СМИ: Россия приостановит авиасообщение с Турцией с 12 апреля
В России допустили временное ограничение авиасообщения с Турцией. Частичный запрет могут ввести уже со следующего понедельника. Он продлится месяц.
Ограничительные меры коснутся чартерных рейсов, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе и двух крупнейших операторах.
Ожидается, что полеты запретят с 12 апреля, оставив несколько грузопассажирских вывозных рейсов.
Для прибывающих из Турции граждан также могут ввести 14-дневный карантин. Полного запрета на любые рейсы, скорее всего, не произойдет.
Источник рассказал «Интерфаксу» о возможном сохранении части рейсов в Стамбул. Длительность ограничений составит месяц.
Ранее стало известно, что вопрос о запрете полетов в Турцию собрались поднять на заседании оперативного штаба по борьбе с ковидом. В Россию из страны завезли больше всего новых штаммов SARS-CoV-2.