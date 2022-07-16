Шейк оправдалась за публикацию про салат оливье в соцсетях

Модель Ирина Шейк сказала, что ее публикация в соцсети о выходных в русском стиле была без подтекста. Она заявила, что салат — это просто салат.

«Иногда салат — это просто салат. Честное слово, здесь нет никаких скрытых посланий или политических коннотаций. Желаю всем любви», — сказала она.

В пятницу, 15 июля, Шейк опубликовала пост, в котором рассказала о планах на предстоящие выходные. Визуальная часть состояла из фотографии салата оливье. Поверх него Шейк написала: Rusianzz Wednaday. Таким образом модель хотела рассказать подписчикам, что проведет день в русском стиле.

Однако те усмотрели подтекст в публикации Шейк. Они решили, что модель решила публично сообщить о поддержке спецоперации России на Украине. Такой вывод пользователи Сети сделали из-за использования буквы Z в публикации. Они начали требовать «отмены» модели в Сети.

Шейк не сразу отреагировала на поведение пользователей. Сначала она удалила пост со подписью. Публикация с оправданием появилась в ее аккаунте спустя несколько часов после этого.